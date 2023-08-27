"Локомотив" обыграл "Сочи" в шестом туре РПЛ
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над "Сочи" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги.
Игра проходила в Сочи и завершилась со счетом 1:0. Победу гостям принес гол Максима Глушенкова (56-я минута).
"Локомотив" прервал трехматчевую серию без побед и поднялся на восьмое место в таблице (9 очков). "Сочи" занимает 12-ю строчку, у клуба 6 очков.
"Локомотив" в седьмом туре сыграет с "Балтикой", "Сочи" - с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 3 сентября.