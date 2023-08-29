Сафиуллин пробился во второй круг US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин победил итальянца Марко Чеккинато в первом круге теннисного турнира Большого шлема US Open в США.

Результат встречи – 6:4, 6:2, 6:0 в пользу россиянина. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает 60-е место, Чеккинато – 109-е.

Следующим соперником российского теннисиста на US Open-2023 будет 14-я ракетка мира американец Томми Пол.

К настоящему моменту из россиян во второй круг пробился 77-я ракетка мира Аслан Карацев. За выход в третий круг он поборется с испанцем Роберто Карбальесом Баэной (№63 рейтинга ATP). Выбыл из турнира Павел Котов (98).