Футболист московского "Динамо" Сазонов перешел в "Торино"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU -- Защитник "Динамо" Саба Сазонов продолжит карьеру в итальянском "Торино", сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Клубы достигли соглашения о трансфере 21-летнего защитника Сабы Сазонова в итальянскую команду", говорится в сообщении. Условия перехода не уточняются.

Сазонов перешёл в "Динамо" в июле 2021 года, стал бронзовым призером чемпионата России. В составе московской команды он провел 44 матча и забил один гол.

Выступая за "Динамо", Сазонов сначала дебютировал за молодёжную, а потом и за основную сборную Грузии.

Сазонов родился в Санкт-Петербурге, он – воспитанник "Зенита". Футболист имеет грузинские корни, в результате решил играть за сборную Грузии.

Футбольный клуб "Торино" в нынешнем сезоне провел два матча чемпионата Италии, набрал 1 очко. В предыдущем сезоне команда заняла 10-е место в Серии А.