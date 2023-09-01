Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одолел австралийца Кристофера О"Конелла в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open).

Результат – 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила три с лишним часа.

О"Конелл в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) располагается на 69-й строчке.

Борьбу за четвертый круг россиянин поведет с 32-й ракеткой планеты аргентинцем Себастьяном Баесом.

Медведев в 2021 году становился победителем US Open.

Матчи соревнования проходят на хардовом покрытии, а сам турнир входит в серию состязаний Большого шлема. Серия является самой престижной в теннисе и объединяет четыре турнира: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.