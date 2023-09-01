Кожевников назвал "Спартак" одним из фаворитов сезона КХЛ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что "Спартак" способен добиться высоких результатов в КХЛ в стартующем в пятницу сезоне.

"Фавориты в этом сезоне все те же самые: "Ак Барс", СКА, ЦСКА, "Металлург", "Салават Юлаев". И думаю, "Спартак" к ним добавится. Правда, "Спартак" отдал одного из ведущих игроков Александра Хохлачева перед началом сезона. Может, он не входил в потолок зарплат, не знаю", - приводит слова Кожевникова "Матч ТВ".

"Красно‑белые" способны приятно удивить. У них есть игра, очень смотрибельная, приятно смотреть на эту команду. Они хорошо поработали в межсезонье", - отметил Кожевников.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует в пятницу традиционным матчем за Кубок Открытия между чемпионом и финалистом Кубка Гагарина предыдущего сезона – ЦСКА и "Ак Барсом" соответственно.

Что касается "Спартака" в прошлом сезоне он не смог пробиться в плей-офф. В это межсезонье выиграл Кубок мэра Москвы.