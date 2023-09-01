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Определился состав групп Лиги Европы УЕФА

Определился состав групп Лиги Европы УЕФА
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы в Монако
Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, прошедшей в Монако, сформировался состав групп Лиги Европы УЕФА, второго по статусу европейского клубного турнира.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: "Вест Хэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Фрайбург" (Германия), "Бачка-Топола" (Сербия)

Группа B: "Аякс" (Нидерланды), "Олимпик" (Франция), "Брайтон" (Англия), AEK (Греция)

Группа C: "Рейнджерс" (Шотландия), "Бетис" (Испания), "Спарта" Прага (Чехия), "Арис" (Кипр)

Группа D: "Аталанта" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Штурм" (Австрия), "Ракув" (Польша)

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), ЛАСК (Австрия), "Юнион" (Бельгия), "Тулуза" (Франция)

Группа F: "Вильяреал" (Испания), "Ренн" (Франция), "Маккаби" Хайфа (Израиль), "Панатинаикос" (Греция)

Группа G: "Рома" (Италия), "Славия" Прага (Чехия), "Шериф" (Молдавия), "Серветт" (Швейцария)

Группа H: "Байер" (Германия), "Карабах" (Азербайджан), "Мольде" (Норвегия), "Хэкен" (Швеция)

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, - в 1/16 финала.

футбол Лига Европы УЕФА
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