Сборная России по футболу дважды сыграет с олимпийской командой Египта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты национальной команды России в сентябре проведут две встречи с олимпийской командой Египта, сообщает пресс-служба РФС.

"Национальная сборная России в ходе сентябрьского УТС проведет два матча с олимпийской командой Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце", - говорится в сообщении.

"Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне", - подчеркнули в РФС.

Олимпийские сборные по футболе составляются из игроков до 23 лет.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьский учебно-тренировочный сбор 49 игроков. Один из них, полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян заявил, что решил играть за Армению.