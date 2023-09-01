Поиск

Сборная России по футболу дважды сыграет с олимпийской командой Египта

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты национальной команды России в сентябре проведут две встречи с олимпийской командой Египта, сообщает пресс-служба РФС.

СпортКарпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболуКарпин вызвал 49 игроков в сборную России по футболуЧитать подробнее

"Национальная сборная России в ходе сентябрьского УТС проведет два матча с олимпийской командой Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября в Суэце", - говорится в сообщении.

"Возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. В связи с тем, что в последнее время в национальную команду России вызывается много молодых футболистов 2001–2002 г.р., это станет хорошей возможностью для них получить больше игровой практики на высоком международном уровне", - подчеркнули в РФС.

Олимпийские сборные по футболе составляются из игроков до 23 лет.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьский учебно-тренировочный сбор 49 игроков. Один из них, полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян заявил, что решил играть за Армению.

футбол Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура обязала КХЛ допустить вратаря ЦСКА Федотова до чемпионата

Определился состав групп Лиги Европы УЕФА

Определился состав групп Лиги Европы УЕФА

Английский футболист Палмер перешел из "Манчестер Сити" в "Челси"

Английский футболист Палмер перешел из "Манчестер Сити" в "Челси"

Шесть россиян сыграют в третьем круге US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

Рублев вышел в третий круг US Open

УЕФА признал Эрлинга Холанда лучшим футболистом сезона-2022/23

Определились соперники россиянина Захаряна в Лиге чемпионов УЕФА

Определились соперники россиянина Захаряна в Лиге чемпионов УЕФА

Российская тяжелоатлетка Каширина дисквалифицирована на 8 лет

Mercedes продлил контракт с Льюисом Хэмилтоном

Mercedes продлил контракт с Льюисом Хэмилтоном
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });