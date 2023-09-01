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"Ак Барс" выиграл Кубок Открытия, забросив 5 шайб в ворота ЦСКА с Федотовым

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили московский ЦСКА и стали обладателями Кубка Открытия КХЛ.

Результат встречи в Москве – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу "Ак Барса".

Матчи за Кубок Открытия традиционно являются стартовыми в регулярном чемпионате. В них принимают участие действующий обладатель Кубка Гагарина и поверженный им в финале предыдущего розыгрыша соперник. В данном случае – ЦСКА и "Ак Барс" соответственно.

Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея (ИИХФ) до конца года (за подписание контракта с ЦСКА при действующем соглашении с клубом НХЛ "Филадельфия"). Несмотря на санкции, КХЛ решила допустить его до участия в чемпионате, за что ИИХФ оштрафовала лигу на 5 тыс. швейцарских франков.

ИИХФ Иван Федотов КХЛ Ак Барс ЦСКА
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