Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Сборная Германии по баскетболу Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Германии по баскетболу завоевала золото чемпионата мира 2023 года, победив в финале Сербию.

Встреча в городе Пасай (Филипины) завершилась со счетом 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20) в пользу команды Германии. Она стала чемпионом мира по баскетболу впервые в истории.

Ранее на этой же площадке на "Молл оф Азия-Арена" состоялся матч за третье место между сборными США и Канады. Основное время завершилось вничью, по итогам овертайма сильнее оказалась Канада. Итоговый счет – 127:118 (34:25, 24:31, 33:26, 20:29, 16:7). Канадцы стали бронзовыми призерами, сборная США второй подряд ЧМ остается без медалей.

Помимо Филиппин, ЧМ-2023 принимали Япония и Индонезия.