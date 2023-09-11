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Белорусская теннисистка Соболенко впервые стала первой ракеткой мира

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

СпортАмериканка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US OpenАмериканка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US OpenЧитать подробнее

Она поднялась со второго места по окончании Открытого чемпионата США, где она добралась до финала. В активе белорусской спортсменки теперь 9266 рейтинговых баллов.

На второе место опустилась Ига Швентек из Польши (8195). На три строчки поднялась и теперь занимает третье место победительница US Open-2023 американка Кори Гауфф (6165). Четвертую позицию удерживает Елена Рыбакина из Казахстана (5790), на пятую с третьей опустилась американка Джессика Пегула (5755).

С девятого места на шестое поднялась Маркета Вондроушова из Чехии (3830). С пятого на седьмое опустилась Онс Жабер из Туниса (3771). Представительница Чехии Каролина Мухова поднялась с десятого на восьмое место (3765). На девятую ступень с восьмого опустилась итальянка Мария Саккари (3525), на десятое с седьмого – француженка Каролин Гарсия (3050).

US Open теннис Арина Соболенко Кори Гауфф Ига Швентек
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