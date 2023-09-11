Молодежная сборная России по футболу победила Узбекистан
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -Футболисты молодежной сборной России (игроки – не старше 21 года) со счетом 2:0 победили сверстников из команды Узбекистана в товарищеском матче.
На 2-й минуте встречи в Бухаре гол провел Алексей Колтаков, на 15-й отличился Илья Ишков.
Узбекская "молодежка" доигрывала встречу в меньшинстве: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил Алтджон Бекмуродов.
8 сентября команды уже встречались в Бухаре, матч завершился со счетом 3:3.