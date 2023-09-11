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Молодежная сборная России по футболу победила Узбекистан

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU -Футболисты молодежной сборной России (игроки – не старше 21 года) со счетом 2:0 победили сверстников из команды Узбекистана в товарищеском матче.

На 2-й минуте встречи в Бухаре гол провел Алексей Колтаков, на 15-й отличился Илья Ишков.

Узбекская "молодежка" доигрывала встречу в меньшинстве: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил Алтджон Бекмуродов.

8 сентября команды уже встречались в Бухаре, матч завершился со счетом 3:3.

Узбекистан футбол
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