Поиск

В "Ювентусе" опровергли информацию о продаже клуба

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Ювентуса" опровергли сведения о том, что владеющая футбольным клубом семья Аньелли выставила его на продажу.

"Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи "Ювентуса", лишены всякого основания", - приводит ANSA слова представителя Exor, холдинговой компании семьи Аньелли.

Ранее сообщалось, что семья Аньелли, сотню лет владеющая "Ювентусом", собирается выставить туринский клуб на продажу.

"Ювентус" - один из популярнейших клубов мира. Он выиграл множество титулов, включая дважды Лигу чемпионов (Кубок чемпионов). Чемпионат Италии он выиграл 36 раз, что является рекордов турнира.

Ювентус футбол Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC

Российский тяжеловес Волков победил австралийца Туивасу на турнире UFC

Американка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US Open

Американка Гауфф победила белоруску Соболенко и впервые выиграла US Open

CAS лишил тяжелоатлетку Каширину трех золотых медалей ЧМ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });