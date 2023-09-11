В "Ювентусе" опровергли информацию о продаже клуба

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Представители "Ювентуса" опровергли сведения о том, что владеющая футбольным клубом семья Аньелли выставила его на продажу.

"Гипотезы, выдвинутые газетой относительно продажи "Ювентуса", лишены всякого основания", - приводит ANSA слова представителя Exor, холдинговой компании семьи Аньелли.

Ранее сообщалось, что семья Аньелли, сотню лет владеющая "Ювентусом", собирается выставить туринский клуб на продажу.

"Ювентус" - один из популярнейших клубов мира. Он выиграл множество титулов, включая дважды Лигу чемпионов (Кубок чемпионов). Чемпионат Италии он выиграл 36 раз, что является рекордов турнира.