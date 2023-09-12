Щекутьев предрек большие возможности для Гассиева при победе над Валлином

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент промоутерской компании Iron & Gloves Promotions Кирилл Шекутьев считает, что российского боксера Мурата Гассиева ждет очень сложный и неудобный бой против шведа Отто Валлина.

"Во-первых, очень рад быть причастным к организации предстоящего боя Гассиева. Мне всегда нравилась работа с Муратом. До сих пор считаю лучшим вечером бокса, на котором я лично присутствовал, турнир в феврале 2018 года, когда Мурат в зрелищном поединке выиграл у Юниера Дортикоса. И особенно приятно, что я участвовал в организации того ивента", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

"Во-вторых, я считаю, что сейчас Мурату будет противостоять первый по-настоящему серьезный соперник в его карьере в тяжелом весе. Бой будет очень сложным и неудобным для Мурата. Валлин - левша, он высокий (197 см), швед точно будет постоянно вязаться. Гассиеву будет сложно удосрочить Валлину", - выразил мнение он.

"Думаю, бой продлится всю дистанцию, и Гассиев заберет победу. И после этого триумфа перед Муратом откроются большие возможности. Например, он сможет претендовать на звание обязательного претендента. И в дальнейшем могут посыпаться серьезные предложения, хотя на данный момент многие боятся драться с Муратом. Но в случае победы над Валлином позиции Гассиева станут привлекательными. И это уже будет другая история. Правда, нужно сначала победить Валлина!" - заявил Щекутьев

Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.