Поиск

Щекутьев предрек большие возможности для Гассиева при победе над Валлином

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент промоутерской компании Iron & Gloves Promotions Кирилл Шекутьев считает, что российского боксера Мурата Гассиева ждет очень сложный и неудобный бой против шведа Отто Валлина.

"Во-первых, очень рад быть причастным к организации предстоящего боя Гассиева. Мне всегда нравилась работа с Муратом. До сих пор считаю лучшим вечером бокса, на котором я лично присутствовал, турнир в феврале 2018 года, когда Мурат в зрелищном поединке выиграл у Юниера Дортикоса. И особенно приятно, что я участвовал в организации того ивента", - сказал Щекутьев "Интерфаксу".

СпортРоссийский боксер Гассиев 30 сентября проведет бой со шведом ВаллиномЧитать подробнее

"Во-вторых, я считаю, что сейчас Мурату будет противостоять первый по-настоящему серьезный соперник в его карьере в тяжелом весе. Бой будет очень сложным и неудобным для Мурата. Валлин - левша, он высокий (197 см), швед точно будет постоянно вязаться. Гассиеву будет сложно удосрочить Валлину", - выразил мнение он.

"Думаю, бой продлится всю дистанцию, и Гассиев заберет победу. И после этого триумфа перед Муратом откроются большие возможности. Например, он сможет претендовать на звание обязательного претендента. И в дальнейшем могут посыпаться серьезные предложения, хотя на данный момент многие боятся драться с Муратом. Но в случае победы над Валлином позиции Гассиева станут привлекательными. И это уже будет другая история. Правда, нужно сначала победить Валлина!" - заявил Щекутьев

Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

бокс Мурат Гассиев Отто Валлин Кирилл Шекутьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

УЕФА впервые за 1,5 года назначил российских судей на матч под своей эгидой

Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });