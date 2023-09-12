Путин связал деградацию олимпийского движения с коммерциализацией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность руководителей международных спортивных сообществ рушит идеи основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается самого олимпийского движения, то я бы вот что сказал. Я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею (основателя олимпийского движения) Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики, он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия: олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализации международного спорта и международного олимпийского движения", - сказал Путин во вторник на Восточном экономическом форуме.

"А как результат этой коммерциализации - о чем я говорю: спонсоры, рекламное время, ведущие западные компании, которые в конечном итоге создают финансовую базу функционирования МОК и всего движения в целом, а они, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от политических структур и правительств своих стран. Вот эта вся цепочка привела к тому, что сам международный спорт и олимпийское движение деградируют, они не выполняют свои важнейшие функции. И ведь дело не в том, чтобы только ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию международное олимпийское движение утратило", - заявил президент.

"Вот мы будем в следующем году проводить Игры дружбы, мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, и с удовольствием все будут в этом участвовать. Те, кто деполитизирован. А это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры. И надо их обновлять еще, и кадрово обновлять. Поэтому это прискорбно - что это происходит", - сказал Путин.

"Но мы, конечно, будем защищать интересы наших спортсменов - первое, и второе - будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе, и по финансовым результатам их достижений", - заявил президент РФ.

В феврале 2022 года МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Также МОК не выдал приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.