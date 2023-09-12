Поиск

Путин связал деградацию олимпийского движения с коммерциализацией

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Деятельность руководителей международных спортивных сообществ рушит идеи основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается самого олимпийского движения, то я бы вот что сказал. Я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций, самого Международного олимпийского комитета, они извращают изначальную идею (основателя олимпийского движения) Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики, он должен не разъединять, а объединять людей. Что произошло за последние десятилетия: олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализации международного спорта и международного олимпийского движения", - сказал Путин во вторник на Восточном экономическом форуме.

СпортВ ОКР констатировали, что критерии МОК почти полностью исключают участие россиян в ОИ-2024В ОКР констатировали, что критерии МОК почти полностью исключают участие россиян в ОИ-2024Читать подробнее

"А как результат этой коммерциализации - о чем я говорю: спонсоры, рекламное время, ведущие западные компании, которые в конечном итоге создают финансовую базу функционирования МОК и всего движения в целом, а они, в свою очередь, находятся в прямой зависимости от политических структур и правительств своих стран. Вот эта вся цепочка привела к тому, что сам международный спорт и олимпийское движение деградируют, они не выполняют свои важнейшие функции. И ведь дело не в том, чтобы только ставить рекорды, а дело в том, чтобы объединять людей. А вот эту функцию международное олимпийское движение утратило", - заявил президент.

"Вот мы будем в следующем году проводить Игры дружбы, мы будем проводить соревнования в рамках БРИКС, и с удовольствием все будут в этом участвовать. Те, кто деполитизирован. А это будет соответствующим образом убивать сегодняшние международные структуры. И надо их обновлять еще, и кадрово обновлять. Поэтому это прискорбно - что это происходит", - сказал Путин.

"Но мы, конечно, будем защищать интересы наших спортсменов - первое, и второе - будем создавать для них альтернативные возможности, в том числе, и по финансовым результатам их достижений", - заявил президент РФ.

В феврале 2022 года МОК отстранил россиян и белорусов от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам. Также МОК не выдал приглашение на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

Владимир Путин БРИКС МОК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

Чемпион мира по футболу Погба провалил тест на допинг

УЕФА впервые за 1,5 года назначил российских судей на матч под своей эгидой

Джокович стал первой ракеткой мира после триумфа на US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Новак Джокович - Даниил Медведев. Онлайн

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Главный тренер сборной Германии по футболу уволен после серии поражений

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, американцы вновь без медалей

Американец Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Россиянка Гурьева выиграла US Open в парном юниорском разряде

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });