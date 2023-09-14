Тренер Гассиева рассказал об "очень серьезном" настрое на бой с Валлином

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Виталий Сланов, тренер боксера Мурата Гассиева, отметил высокий уровень шведа Отто Валлина, с которым россиянин проведет бой 30 сентября.

- Нам будет противостоять очень приличный соперник/ По сравнению с предыдущими оппонентами уровень Отто Валлина заметно выше. Мы очень серьезно готовимся к этому поединку и заранее приехали в Турцию на финальный этап подготовки. У нас сейчас подобраны сильные спарринг-партнеры, за что хотелось бы поблагодарить промоутеров и Федерацию бокса России. Для Мурата созданы абсолютно все условия для подготовки. Мы осознаем, с кем боксируем, но и знаем тоже свою силу", - приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и шведом Отто Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке. 10-раундовый бой возглавит шоу "IBA Champions Night". Турнир будет организован промоутерскими компаниям Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.