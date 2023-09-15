"Салават Юлаев" подписал контракт с игроком НХЛ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Джошуа Ливо продолжит карьеру в "Салавате Юлаеве", сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.

"Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на один год", - говорится в сообщении.

В сезоне-2022/23 Ливо провел за "Сент-Луис" 51 матч в НХЛ, в которых набрал 16 (4+12 по системе "гол+пас") очков. Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за "Спрингфилд Тандербердс".

Также в Национальной хоккейной лиге он выступал за "Торонто", "Ванкувер", "Калгари", "Каролина". В общей сложности канадец сыграл в НХЛ 265 матчей, набрав 93 (42+51) очка.

Ливо - участник Матча звезд АХЛ (2015/16), обладатель Кубка Колдера (2021/22), лучший игрок плей-офф АХЛ (2021/22).