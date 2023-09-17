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Бой за пояс UFC между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо завершился вничью

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Поединок между мексиканкой Алексой Грассо и представительницей Киргизии Валентиной Шевченко на турнире UFC Fight Night в Лас‑Вегасе завершился вничью.

На кону боя стоял чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Званием чемпионки обладала Грассо, она в итоге защитила пояс.

Для обеих спортсменок это первая ничья в карьере в смешанных единоборствах. При этом на счету Грассо также 16 побед и три поражения. Шевченко выиграла 23 боя, потерпев три поражения.

Валентина Шевченко Алекса Грассо UFC
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