Матыцин заявил, что на Олимпиаде-2024 смогут выступить не более 108 россиян

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин заявляет, что Россия сможет делегировать на летние Игры-2024 в Париже максимум 108 спортсменов.

"Это максимальная цифра. Хотя с каждым днем ситуация меняется и меняется не в лучшую сторону", - сказал Матыцин журналистам.

Министр напомнил, что представители командных видов спорта и командных дисциплин не смогут принять участия в ОИ.

"Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 108", - отметил Матыцин.

28 марта МОК рекомендовал допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве нейтральных атлетов. Запрет на участие в турнирах сохраняется для российских и белорусских команд.