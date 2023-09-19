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Футболист "Зенита" Бакаев перешел в клуб ОАЭ

Футболист "Зенита" Бакаев перешел в клуб ОАЭ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник "Зенита" и сборной России Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в клубе "Аль-Вахда" (ОАЭ), сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

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"Футбольные клубы "Зенит" и "Аль-Вахда" достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа", - говорится в сообщении.

27-летний Бакаев является воспитанником московского "Спартака", играл за основную команду этого клуба. Выиграв с ней Кубок России-2021/22, по истечении срока действия контракта перешел "Зенит". В петербургском клубе выиграл чемпионат России и дважды – Суперкубок России.

В составе "Зенита". полузащитник провел 34 матча, в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Зелимхан Бакаев Зенит ОАЭ футбол
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