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СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА победил череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу СКА, в составе которого точные броски нанесли Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38, 52), Александр Никишин (51). В составе "Северстали" гол провел Илья Иванцов (11).

До этого СКА проиграл пять матчей подряд, а предыдущая победа датирована 4 сентября, когда петербургские армейцы победили тольяттинскую "Ладу" (3:0).

СКА представляет Западную конференцию, где, набрав в восьми матчах 6 очков, занимает восьмое место. "Северсталь" является клубом этой же конференции и располагается на седьмой строчке: 7 баллов в семи встречах.

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