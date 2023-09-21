Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Теперь национальная команда страны находится на 39-м месте, тогда как в предыдущей версии (20 июля) располагается строчкой выше.

В сентябре россияне провели товарищеские игры с Катаром (1:1) и дважды – с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), однако, как сообщалось, эти результаты в рейтинге ФИФА не учтены.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины. В топ-10 также входят Франция, Бразилия, Англия, Бельгия, Хорватия, Нидерланды, Португалия, Италия, Испания. В этом списке состоялась одна рокировка: Португалия поднялась с девятого места на восьмое, Италия опустилась с восьмого на девятое.