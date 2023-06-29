Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого обнародована в четверг на сайте организации.

Она опустилась на одну строчку и теперь занимает 38-е место. Предыдущая версия рейтинга была опубликована 6 апреля. С тех пор сборная России не провела ни одного матча, тогда как, в частности, европейские национальные команды начали квалификационную кампанию на чемпионат континента-2024. Россия же из-за санкций ФИФА и УЕФА в официальных турнирах принимать участия не может.

На первом месте рейтинга по-прежнему находится действующий чемпион мира Аргентина, второе и третье продолжают удерживать Франция и Бразилия соответственно. Англия поднялась с пятого на четвертое место, Бельгия опустилась с четвертого на пятое. Сборная Хорватии поднялась с седьмого на шестое место, в обратном направлении проследовали Нидерланды.

Топ-10 в той же последовательности продолжают замыкать Италия, Португалия и Испания.