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Дюков анонсировал товарищеский матч сборной России с Камеруном

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Камеруна, заявил президент РФС Александр Дюков.

"12 октября мы проведем домашнюю игру с Камеруном. Скорее всего, она состоится в Москве", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

Глава Российского футбольного союза предположил, что игра, скорее всего, пройдет на динамовском стадионе "ВТБ Арена".

В настоящее время сборная России не участвует в официальных турнирах из-за санкций и может выступать только в товарищеских встречах.

В рейтинге ФИФА Россия занимает 39-е место, Кения – 41-е.

Александр Дюков Камерун футбол
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