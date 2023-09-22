РУСАДА подумает об обжаловании решения ВАДА о несоответствии антидопинговому кодексу

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рассмотрит возможность обжаловать в обговоренный Всемирной антидопинговой ассоциацией (ВАДА) срок решение о том, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, сообщили в пресс-службе российского агентства.

"Решение Исполкома ВАДА опубликовано. Мы получили официальное уведомление и внимательно изучим представленную ВАДА позицию и документы, а также рассмотрим возможность в течение 21 дня обжаловать это решение", - подчеркнула генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова во время "Всероссийского форума чистого спорта", ее слова цитирует пресс-служба.

Там отметили, что эксперты агентства сошлись во мнении, что РУСАДА полностью исполнило все предписания ВАДА, поэтому оснований для отказа в восстановлении статуса соответствия нет.

Ранее ВАДА заявило, что Россия по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в сентябре 2022 года и так не были устранены.

9 декабря 2020 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. Также России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.