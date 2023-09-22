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ВАДА вынесло обвинительные приговоры 218 спортсменам из РФ по делу Московской лаборатории

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вынесло обвинительные приговоры 218 российским спортсменам на основании проб, полученных в Московской лаборатории (LIMS) в 2019 году, сообщается на сайте организации.

"Дела, связанные с полученными ВАДА данными и пробами из Московской лаборатории в 2019 году, продолжают рассматриваться", на сегодняшний день в общей сложности 218 спортсменов были осуждены и наказаны, еще по 63 делам предъявлены обвинения, многие дела "все еще активно расследуются", говорится в сообщении.

Кроме этого, как подчеркивает ВАДА, Россия по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за несоответствий в национальном законодательстве, которые были выявлены в сентябре 2022 года и так не были устранены.

РУСАДА сможет обжаловать это решение в течение 21 дня с момента получения официального уведомления от ВАДА, отмечается в сообщении.

9 декабря 2020 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

ВАДА РУСАДА Московская лаборатория
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