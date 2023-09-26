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Призер ЧМ раскритиковала уход фигуристки Самоделкиной в академию Плющенко

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, тренер Алена Леонова ставит под сомнение целесообразность перехода Софьи Самоделкиной из группы Светланы Соколовской под руководство Евгения Плющенко.

"Юношеский максимализм. Хотя я не знаю, кто там решает: родители или же сама Соня. Мне кажется, что беготня по тренерам ни к чему хорошему не приведет", - приводит слова Леоновой "Спорт-Экспресс".

О переходе Самоделкиной в академию Плющенко ранее сообщили СМИ.

Самоделкина выступает в женском одиночном катании. Она, в частности, – победитель финала Кубка России среди юниоров, серебряный призер юниорского Гран-при. Недавно она получила гражданство Казахстана, но не попала в сборную страны.

фигурное катание Софья Самоделкина Евгений Плющенко
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