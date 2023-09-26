Поиск

Сафиуллин проиграл Звереву в дебютном для себя финале турнира ATP

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в финале теннисного турнира категории ATP 250 в китайском Чэнду.

Решающий матч соревнования завершился со счетом 6:2 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева.

Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает десятое место. Он выиграл 21-й турнир ATP в своей карьере. Сафиуллин – 55-я ракетка планеты, на турнире в Чэнду он впервые в карьере добрался до финала в ATP.

теннис Роман Сафиуллин Александр Зверев ATP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хачанов выиграл теннисный турнир в Чжухае

УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров

УЕФА допустил юношеские сборные России по футболу до турниров

Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

Перешедший в "Реал Сосьедад" российский футболист Захарян подхватил ковид

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

R&B-исполнитель Ашер выступит на Супербоуле в феврале 2024 года

"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" победил "Урал" и вновь стал лидером РПЛ

"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Локомотив" победил "Зенит" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

"Спартак" победил "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави

"Барселона" продлила контракт с главным тренером Хави
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });