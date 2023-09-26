Сафиуллин проиграл Звереву в дебютном для себя финале турнира ATP
Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева в финале теннисного турнира категории ATP 250 в китайском Чэнду.
Решающий матч соревнования завершился со счетом 6:2 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Зверева.
Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает десятое место. Он выиграл 21-й турнир ATP в своей карьере. Сафиуллин – 55-я ракетка планеты, на турнире в Чэнду он впервые в карьере добрался до финала в ATP.