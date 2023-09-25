Российский теннисист Сафиуллин впервые вышел в финал турнира ATP
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале теннисного турнира категории ATP 250 в китайском Чэнду.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российского спортсмена.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Сафиуллин занимает 55-е место, Музетти – 18-е. При этом в финал турнира ATP россиянин вышел впервые в карьере.
В решающем матче Сафиуллин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, №10 в рейтинге ATP) – Григор Димитров (Болгария, 20).
Призовой фонд турнира в Чэнду – свыше 1,15 млн долларов США.