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Российский теннисист Сафиуллин впервые вышел в финал турнира ATP

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Роман Сафиуллин победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале теннисного турнира категории ATP 250 в китайском Чэнду.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу российского спортсмена.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Сафиуллин занимает 55-е место, Музетти – 18-е. При этом в финал турнира ATP россиянин вышел впервые в карьере.

В решающем матче Сафиуллин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, №10 в рейтинге ATP) – Григор Димитров (Болгария, 20).

Призовой фонд турнира в Чэнду – свыше 1,15 млн долларов США.

теннис Роман Сафиуллин
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