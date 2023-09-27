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В Латвии заявили об отказе играть со сборными России по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сборные Латвии не будут участвовать в матчах против соперников из России, говорится в заявлении Латвийской федерации футбола.

"Латвийская федерация футбола (ЛФФ) подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких игр или формы представления российских спортсменов", - говорится в заявлении на сайте организации. В федерации подчеркнули, что такая позиция останется в силе до окончания конфликта на Украине.

Заявление ЛФФ стало реакцией на решение исполкома УЕФА о допуске юношеских сборных России по футболу к соревнованиям под эгидой организации. О решении было объявлено 26 сентября, в нем было сказано, что российские команды смогут играть в соревнованиях без флага и гимна РФ.

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