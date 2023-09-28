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Роналду первым в истории футбола сыграл в 1000 матчах без поражений

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, которому покорилась отметка в 1000 матчах без поражений. Рекорд Роналду зафиксировала Международная федерация футбольной истории и статистики (ИФФХС).

Юбилейной для 38-летнего спортсмена стала игра в составе саудовской команды "Аль-Наср" в азиатской Лиге чемпионов против "Персеполиса".

В общей сложности команды (включая сборную Португалии) с Роналду в составе выиграли 776 матчей, сыграли вничью в 224-х встречах. Также на счету португальца 182 поражения.

Больше всего матчей без поражений - 386 (316 побед+70 ничьих в 438 матчах) – Роналду провел за мадридский "Реал".

Криштиану Роналду футбол
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