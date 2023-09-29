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Рублев победил Норри в первом круге теннисного турнира в Пекине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Пекине, победив британца Кэмерона Норри.

Встреча первого раунда соревнования завершилась со счетом 5:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянина.

Рублев в настоящий момент является шестой ракеткой мира, Норри – 16-й.

Следующий соперник Рублева – 36-я ракетка планеты француз Уго Убер.

Соревнование в Пекине относится к турнирам категории ATP 500, в 2023 году оно проходит с призовым фондом в размере 3,63 млн долларов.

Андрей Рублев теннис
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