Рублев победил Норри в первом круге теннисного турнира в Пекине
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Пекине, победив британца Кэмерона Норри.
Встреча первого раунда соревнования завершилась со счетом 5:6, 6:1, 6:4 в пользу россиянина.
Рублев в настоящий момент является шестой ракеткой мира, Норри – 16-й.
Следующий соперник Рублева – 36-я ракетка планеты француз Уго Убер.
Соревнование в Пекине относится к турнирам категории ATP 500, в 2023 году оно проходит с призовым фондом в размере 3,63 млн долларов.