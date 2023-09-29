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Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Бочков умер в возрасте 76 лет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженный тренер России по хоккею с мячом Валерий Бочков скончался на 77-м году жизни.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича", - говорится в сообщении на сайте организации.

Бочков – пятикратный чемпион мира в составе сборной СССР. В составе алма-атинского "Динамо" дважды выиграл чемпионат СССР, один раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

Также в составе алма-атинцев он четыре раза стал чемпионом СССР по хоккею на траве.

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