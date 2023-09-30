Чемпион мира Петровский надеется на досрочную победу Гассиева над Валлином

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес, чемпион мира-2021 по боксу россиянин Марк Петровский рассчитывает на то, что его соотечественник Мурат Гассиев досрочно победит шведа Отто Валлина в поединке в Турции в субботу.

"Буду болеть за Мурата Гассиева. Рассчитываю, что он найдет свою дистанцию, отобьет корпус своему высокому оппоненту, а далее закончит бой досрочно. Валлин – хороший спортсмен с классической европейской школой бокса. У Мурата она тоже есть, но у Гассиева есть сильнейший удар. Надеюсь, что Мурат посчитает ему пару ребер и закончит бой досрочно", - сказал Петровский "Интерфаксу".

Бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

Турнир организован промоутерскими компаниями Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.