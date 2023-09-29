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Шведский боксер Валлин отказался от рукопожатия с Гассиевым на взвешивании

"Это бокс, а не дружелюбный вечер", - объяснил соперник россиянина

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Швед Отто Валлин не стал пожимать руку российскому боксеру Мурату Гассиеву на церемонии взвешивания накануне их поединка в Турции.

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"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а, чтобы победить его", - приводит объяснения шведского спортсмена Федерация бокса России.

"Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата, как боксера. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника", - заявил Валлин.

По словам Гассиева, он "нормально воспринял" действия соперника, "это выбор каждого".

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"Кто-то жмет руку, а кто-то - нет. Я проявил к нему уважение, как и ко всем своим соперникам. Но он почему-то не стал этого делать. Я на него не обиделся. Просто было чуть как-то непривычно. Можно ли назвать Валлина самым серьезным моим соперником в тяжелом весе? Я не могу кого-то выделять. Каждый соперник по-своему сложный. Я думаю, у нас будет очень интересный бой", - сказал Гассиев.

Как сообщалось, бой между обладателем пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе Муратом Гассиевым и Валлиным пройдет 30 сентября в турецком Белеке.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. На его счету в профессиональном боксе 30 побед (23 – нокаутом) при одном поражении. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (#11), WBO (#9) и IBF (#10). У него 25 побед (14 – нокаутом) и также одно поражение – от действующего чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри. В рейтинге авторитетного портала BoxRec Гассиев занимает 15-ю строчку среди всех тяжеловесов, а Валлин – 30-ю.

Турнир будет организован промоутерскими компаниями Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA). Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.

бокс Мурат Гассиев Отто Валлин
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