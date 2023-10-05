Президент сербского "Спартака" доволен работой главного тренера Кержакова

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Спартак" из Суботицы будет прогрессировать под руководством главного тренера команды Александра Кержакова, считает главный тренер сербского футбольного клуба Никола Симович.

"Удовлетворен результатами на данный момент и уверен, что дальше мы будем только прогрессировать", - приводит слова Кержакова "Спорт-Экспресс".

По словам Симовича, его не смутила серия неудач на старте чемпионата страны в сезоне-2023/24, когда команда потерпела четыре поражения при двух победах.

"Вообще не нервничал! Сербские болельщики и многие клубы в стране совершенно нетерпеливы в отношении тренеров, и многие торопятся с их сменой. Мы делаем все возможное, чтобы не быть клубом такого типа. Стараемся дать максимально возможный шанс каждому тренеру, которого назначаем. И, видя ситуацию, я абсолютно не был обеспокоен", - сказал президент сербского "Спартака".

40-летний Кержаков возглавил эту команду летом 2023 года. Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Сербии, выиграв четыре матча и проиграв пять.

Значительную часть игровой карьеры провел в "Зените", где стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка России. В "Севилье" по разу выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании; в "Цюрихе" - Кубок Швейцарии.