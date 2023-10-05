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Футболист "Барселоны" Левандовски выбыл на неопределенный срок

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Барселоны" поляк Роберт Левандовски пропустит ближайшие матчи команды, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Футболист получил травму 4 октября в матче Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Порту", из-за чего был заменен еще в первом тайме. Выяснилось, что он вывихнул левую лодыжку и выбыл из строя на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне 35-летний Левандовски забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 10 матчах.

Роберт Левандовски футбол Барселона
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