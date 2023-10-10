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Экс-футболист сборной Бельгии Эден Азар завершил карьеру

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар завершил выступления в профессиональном спорте.

"Спустя 16 лет и 700 сыгранных матчей я принял решение завершить карьеру", - написал 32-летний Азар в соцсетях, добавив, что ему "удалось осуществить свою мечту".

"Я играл и получал удовольствие на многих аренах мира", - подчеркнул бельгиец.

Последним клубом в карьере футболиста был испанский "Реал", в котором он играл с 2019 года. Также на взрослом уровне защищал цвета французского "Лилля" и английского "Челси". В составе этих команд выиграл множество титулов, включая международные.

Эден Азар – бронзовый призер чемпионата мира-2018 в России.

футбол Бельгия Эден Азар
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