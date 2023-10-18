Батыргазиев заявил, что уверен в победе над венесуэльцем Луцесом на Ural FC 4

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Чемпион Олимпийских игр в Токио российский боксер Альберт Батыргазиев выразил уверенность в победе в предстоящем поединке с представителем Венесуэлы Эндером Луцесом.

"Луцес хочет нанести мне первое поражение? Мечтать не вредно. Но все покажет ринг. Мы полностью изучили Луцеса, знаем о нем все. Мы прошли хорошую подготовку, и я постараюсь порадовать болельщиков красивым боксом. Мы готовы к победе, и завтра я ее добьюсь. А каким образом… Давайте оставим это сюрпризом", - сказал Батыргазиев журналистам.

Представители легкого веса проведут свой поединок 19 октября на турнире Ural FC 4 в Перми. Их бой будет главным событием турнира, который, в свою очередь, состоится в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Оба– непобежденные боксеры-профессионалы: на счету Батыргазиева 9 побед (6 – нокаутом), Луцес выиграл 20 боев (16 – нокаутом).

В со-главном поединке международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников, для 35-летнего спортсмена это будет дебют на профессиональном ринге. Его соперник – нидерландский кикбоксер марокканского происхождения Нидаль Бикири.