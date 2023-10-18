Поиск

Батыргазиев заявил, что уверен в победе над венесуэльцем Луцесом на Ural FC 4

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Чемпион Олимпийских игр в Токио российский боксер Альберт Батыргазиев выразил уверенность в победе в предстоящем поединке с представителем Венесуэлы Эндером Луцесом.

"Луцес хочет нанести мне первое поражение? Мечтать не вредно. Но все покажет ринг. Мы полностью изучили Луцеса, знаем о нем все. Мы прошли хорошую подготовку, и я постараюсь порадовать болельщиков красивым боксом. Мы готовы к победе, и завтра я ее добьюсь. А каким образом… Давайте оставим это сюрпризом", - сказал Батыргазиев журналистам.

СпортБоксеры Батыргазиев и Луцес показали одинаковый вес перед поединкомЧитать подробнее

Представители легкого веса проведут свой поединок 19 октября на турнире Ural FC 4 в Перми. Их бой будет главным событием турнира, который, в свою очередь, состоится в рамках форума "Россия – спортивная держава".

Оба– непобежденные боксеры-профессионалы: на счету Батыргазиева 9 побед (6 – нокаутом), Луцес выиграл 20 боев (16 – нокаутом).

В со-главном поединке международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников, для 35-летнего спортсмена это будет дебют на профессиональном ринге. Его соперник – нидерландский кикбоксер марокканского происхождения Нидаль Бикири.

Альберт Батыргазиев бокс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Спартак" установил клубный рекорд по числу побед подряд в КХЛ

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Девять сборных стали обладателями путевок на Евро-2024

Футболиста "Ювентуса" отстранили за ставки и обязали лечиться от лудомании

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Футболисты сборной России сыграли вничью с Кенией в товарищеском матче

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"

Катарский шейх отказался от покупки "Манчестер Юнайтед"

Тим Цзю впервые защитил чемпионский пояс WBO в среднем весе

Тим Цзю впервые защитил чемпионский пояс WBO в среднем весе

Четыре российских боксера завоевали золото Кубка Европы-2023

Рублев победил Димитрова и вышел в финал турнира Masters в Шанхае

Рублев победил Димитрова и вышел в финал турнира Masters в Шанхае

В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударами плетью

Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае

Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира Masters в Шанхае
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });