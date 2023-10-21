Россияне Гаджимагомедов и Атаев выступят на "Ночи чемпионов IBA" в Душанбе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чемпионы мира-2023 российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев 27 октября в Душанбе проведут свои очередные поединки на профессиональном ринге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Их бои состоятся в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", организованному промоутерскими компаниями "Patriot Boxing" и "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр-2019 Муслим Гаджимагомедовв 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретится с Акани Пхузи из ЮАР. Единственный официальный бой Гаджимагомедова на профессиональном ринге состоялся в декабре 2021 года, когда россиянин уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. При этом Гаджимагомедов активно принимает участие в выставочных боях.

Чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев в Душанбе в 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретится с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана. После триумфа на ЧМ-2023 в Ташкенте Атаев успел провести один официальный поединок по профессионалам – в июле он единогласным решением судей победил соотечественника Наиля Джандалиева.

Результаты боев Муслима Гаджимагомедова и Шарабутдина Атаева пойдут в официальную статистику.

В главном бою турнира "Ночь чемпионов IBA" за пояс WBO Oriental в лёгком весе будут боксировать Манап Сопатип из Таиланда и чемпион Азии-2019 и бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Баходур Усмонов Таджикистана. Поединок рассчитан на 10 раундов.

Турниры "Ночь чемпионов IBA" организованы Международной ассоциацией бокса. Шоу 27 октября в Душанбе в прямом эфире будет показано на "Матч ТВ".