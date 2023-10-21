Поиск

Россияне Гаджимагомедов и Атаев выступят на "Ночи чемпионов IBA" в Душанбе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чемпионы мира-2023 российские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабутдин Атаев 27 октября в Душанбе проведут свои очередные поединки на профессиональном ринге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Их бои состоятся в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", организованному промоутерскими компаниями "Patriot Boxing" и "Iron&Gloves Promotions" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

СпортМуслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалосьМуслим Гаджимагомедов: отсутствие американцев на ЧМ на мне никак не сказалосьЧитать подробнее

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020, двукратный чемпион мира, победитель Европейских игр-2019 Муслим Гаджимагомедовв 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретится с Акани Пхузи из ЮАР. Единственный официальный бой Гаджимагомедова на профессиональном ринге состоялся в декабре 2021 года, когда россиянин уже во втором раунде нокаутировал колумбийца Дейбиса Беррокаля. При этом Гаджимагомедов активно принимает участие в выставочных боях.

Чемпион мира-2023 и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев в Душанбе в 8-раундовом бою в первом тяжёлом весе встретится с Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана. После триумфа на ЧМ-2023 в Ташкенте Атаев успел провести один официальный поединок по профессионалам – в июле он единогласным решением судей победил соотечественника Наиля Джандалиева.

Результаты боев Муслима Гаджимагомедова и Шарабутдина Атаева пойдут в официальную статистику.

В главном бою турнира "Ночь чемпионов IBA" за пояс WBO Oriental в лёгком весе будут боксировать Манап Сопатип из Таиланда и чемпион Азии-2019 и бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Баходур Усмонов Таджикистана. Поединок рассчитан на 10 раундов.

Турниры "Ночь чемпионов IBA" организованы Международной ассоциацией бокса. Шоу 27 октября в Душанбе в прямом эфире будет показано на "Матч ТВ".

IBA Ташкент бокс Муслим Гаджимагомедов Шарабутдин Атаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России

Белорусские футбольные клубы включат в чемпионат России

Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова

Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины дисквалифицирован за допинг

Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Чемпион ОИ Батыргазиев нокаутировал Луцеса на турнире в Перми

Призовые для Игр Будущего будут выплачиваться в криптовалюте

Путин прибыл в Пермь, где выступит на форуме "Россия - спортивная держава"

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ

Малкин вошел в топ-3 российских снайперов за всю историю НХЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });