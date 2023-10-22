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Российский теннисист Котов проиграл в финале турнира в Швеции

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Котов потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса в финальном матче теннисного турнира в Стокгольме.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Монфиса.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) экс-шестая ракетка мира Монфис занимает 140-е место, Котов – 109-е. Для россиянина это был первый в карьере выход в финал турнира ATP.

Призовой фонд турнира составляет 637,630 тыс. евро.

теннис Павел Котов
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