Российский теннисист Котов проиграл в финале турнира в Швеции
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Котов потерпел поражение от француза Гаэля Монфиса в финальном матче теннисного турнира в Стокгольме.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Монфиса.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) экс-шестая ракетка мира Монфис занимает 140-е место, Котов – 109-е. Для россиянина это был первый в карьере выход в финал турнира ATP.
Призовой фонд турнира составляет 637,630 тыс. евро.