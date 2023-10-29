Боксер Папин назвал проигранный Асбарову бой худшим выступлением в карьере

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин после поражения от Сослана Асбарова на турнире в Москве связал с травмами неудачу в поединке.

"Я думаю, что это худшее мое выступление в карьере. Но на то есть причины: год простоя, лечение травм. Все-таки тренировки - это всё классно, спарринги - классно, но нахождение в ринге - совсем другое. То есть год без нахождения в ринге дает о себе знать", - приводит слова Папина пресс-служба Федерации бокса России.

"Соперник действительно хороший, он провёл хорошую работу, сделал работу над ошибками, которые он допускал в своих предыдущих боях. И в этом поединке он их уже не допускал. Если он будет так продолжать, то я думаю, у него есть хорошее будущее, но только в одном случае: если он не встретится со мной в реванше, - заявил Папин.

В свою очередь, Асбаров заявил, что "полностью доволен выступлением".

"Доволен тем, что выполнил поставленную задачу. Вся моя команда, тренеры довольны. Всё хорошо, всё по плану. Рад, что выиграл в этом громком бою. Я думаю, у меня всё еще впереди, будем стараться прогрессировать. Уверен, что впереди ждут еще более громкие бои. Реванш? Ну, без проблем в том, чтобы дать реванш. Просто впереди чуть-чуть другие планы, но в далеком будущем - возможно. Сейчас чуть попозже услышите другие бои, другие имена", - сказал Асбаров.

Как сообщалось, победа Асбарову по итогам 10-раундового поединка представителей тяжелого веса присуждена единогласным решением судей. При этом во втором раунде Папину был отсчитан нокдаун.