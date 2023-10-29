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Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU -Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев уступил четвертой ракетке итальянцу Яннику Синнеру в финальном матче теннисного турнира в Вене.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:3. Ее продолжительность составила 3 часа 6 минут.

Теперь на счету Синнера 10 титулов на турнирах ATP, у Медведева – в два раза больше.

Призовой фонд турнира в Вене (матчи проходят на хардовом покрытии) – свыше 2,4 млн евро. Соревнование является турниром категории ATP 500.

Даниил Медведев теннис Янник Синнер
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