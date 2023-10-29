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"Краснодар" уступил ЦСКА, впервые проиграв в чемпионате

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл "Краснодар" в домашнем матче 13-гно тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 41-й минуте отличился Федор Чалов.

В результате "Краснодар" впервые проиграл в нынешнем чемпионате России, но сохранил лидерство в турнирной таблице. У команды 28 очков, что на два больше чем у занимающего второе место "Зенита" (Санкт-Петербург).

ЦСКА – на пятом месте, 21 балл.

ЦСКА Федор Чалов Краснодар
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