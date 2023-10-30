Поиск

Ферстаппен обновил рекорд "Формулы-1" по победам за сезон

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull установил новый рекорд чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", выиграв Гран-при Мексики.

Победа в гонке, которая состоялась в ночь на понедельник по московскому времени, стала для Ферстаппена 16-й в сезоне. Предыдущий рекорд (15 побед) был установлен самим же Ферстаппеном в чемпионате-2022. При этом, в нынешнем сезоне ему хватило для рекорда 19 гонок, в прошлом – 22.

Третье место в списке рекордсменов занимает немец Михаэль Шумахер – 13 побед в 18 гонках сезона-2004. Также 13 стартов, но в 19 гонках, выиграл его соотечественник Себастьян Феттель (2013).

Гонка в Мексике уже не влияла на турнирные перспективы Ферстаппена в сезоне: ранее он уже оформил досрочно титул победителя чемпионата.

Макс Ферстаппен Формула-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Краснодар" уступил ЦСКА, впервые проиграв в чемпионате

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене

Медведев проиграл в финале теннисного турнира в Вене

Сослан Асбаров победил Алексея Папина на турнире в Москве

Сослан Асбаров победил Алексея Папина на турнире в Москве

Фьюри победил Нганну в боксерском поединке, оказавшись в нокдауне

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Вене

"Спартак" уступил "Факелу" в чемпионате России по футболу

Рублев победил Зверева и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });