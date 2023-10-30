Ферстаппен обновил рекорд "Формулы-1" по победам за сезон

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull установил новый рекорд чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", выиграв Гран-при Мексики.

Победа в гонке, которая состоялась в ночь на понедельник по московскому времени, стала для Ферстаппена 16-й в сезоне. Предыдущий рекорд (15 побед) был установлен самим же Ферстаппеном в чемпионате-2022. При этом, в нынешнем сезоне ему хватило для рекорда 19 гонок, в прошлом – 22.

Третье место в списке рекордсменов занимает немец Михаэль Шумахер – 13 побед в 18 гонках сезона-2004. Также 13 стартов, но в 19 гонках, выиграл его соотечественник Себастьян Феттель (2013).

Гонка в Мексике уже не влияла на турнирные перспективы Ферстаппена в сезоне: ранее он уже оформил досрочно титул победителя чемпионата.