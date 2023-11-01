Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Masters в Париже

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от болгарина Григора Димитрова в матче второго круга турнира категории Masters в Париже

Результат матча – 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу болгарина.

Медведев является третьей ракеткой мира, он ранее завоевал себе место среди участников Итогового турнира ATP. При этом игра против Димитрова стала для него первой на турнире в Париже, от участия в стартовом круге он был освобожден.

Что касается Димитрова, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает 17-е место.

Турнир в Париже проходит на хардовом покрытии, его призовой фонд – свыше 5,77 млн евро.

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP.