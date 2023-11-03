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Сборная России по футболу в ноябре сыграет с Кубой

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России сыграют в товарищеском матче с национальной командой Кубой, сообщает пресс-служба РФС.

"Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – "Волгоград Арене" и начнётся в 19:30", - говорится в сообщении.

Сборная Кубы в рейтинге ФИФА занимает 169-е место, Россия – на 39-м месте.

В настоящее время российский футбол находится под санкциями ФИФА и УЕФА, поэтому сборная России может принимать участие только в товарищеских матчах.

ФИФА футбол
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