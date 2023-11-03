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В МИД РФ сочли дискриминацией разъяснения МОК по отстранению россиян от ОИ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по ситуации с отстранением российских спортсменов от участия в Олимпийских играх недопустимы и дискриминационны, заявили в пятницу в МИД России.

"Комментарий пресс-службы Международного олимпийского комитета по поводу отстранения российских атлетов от участия в Олимпийских играх рассматриваем как проявление дискриминации со стороны руководства МОК", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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В МИД отметили, что "ссылки (пресс-службы МОК) на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием "начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине-2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии", недопустимы".

Также в ведомстве обратили внимание, что "термин "олимпийское перемирие" не упоминается в олимпийской Хартии".

"Данная категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам-членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями", - отмечается в заявлении.

Дискриминация по национальному признаку

Как подчеркивают в российском дипведомстве, "недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку".

"Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе "спорт вне политики", - говорится в заявлении МИД России.

Ранее в МОК заявили, что не будут отстранять спортсменов из Израиля на фоне конфликта с Палестиной, ссылаясь на то, что спортсмены не должны отвечать за действия правительства страны. Российская сторона увидела противоречие в позиции МОК, которая в феврале 2022 года рекомендовала не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к международным стартам из-за ситуации на Украине.

МИД РФ МОК ОИ РФ
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