ЦСКА обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура РПЛ
Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем поле со счетом 3:2 обыграл "Пари Нижний Новгород" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Открыл счет Дмитрий Стоцкий (33-я минута). На 37-й минуте нападающий армейцев Федор Чалов сравнял счет.
Нижегородцы вышли вперед на 40-й минуте благодаря году Виктора Александрова.
Счет стал 2:2 на 71-й минуте после автогола Иброхимхалила Юлдошева. Победный для ЦСКА мяч провел Виктор Давила.
Таким образом ЦСКА поднялся на третью строчку (24 очка). "Пари НН" находится на восьмой позиции с 20 баллами.