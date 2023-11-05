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ЦСКА обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче 14-го тура РПЛ

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА на своем поле со счетом 3:2 обыграл "Пари Нижний Новгород" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Открыл счет Дмитрий Стоцкий (33-я минута). На 37-й минуте нападающий армейцев Федор Чалов сравнял счет.

Нижегородцы вышли вперед на 40-й минуте благодаря году Виктора Александрова.

Счет стал 2:2 на 71-й минуте после автогола Иброхимхалила Юлдошева. Победный для ЦСКА мяч провел Виктор Давила.

Таким образом ЦСКА поднялся на третью строчку (24 очка). "Пари НН" находится на восьмой позиции с 20 баллами.

Пари НН РПЛ Федор Чалов ЦСКА футбол
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