Российский боксер Бутаев в Сочи победил чемпиона ОИ Гаибназарова

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Раджаб Бутаев техническим нокаутом одержал победу над олимпийским чемпионом Фазлиддином Гаибназаровым из Узбекистана.

Команда Гаибназарова отказалась от продолжения боя после третьего раунда.

На профессиональном ринге теперь у Бутаева 16 побед (12 – нокаутом) при одном поражении. Гаибназаров потерпел второе поражение при 11 победах (шесть – нокаутом).

"Как вы видели, я с первого раунда шел вперед. Да, я пропускал удары, но их не чувствовал. Я не удивился тому, что угол соперника отказался от продолжения боя. Я смотрел в его глаза и видел, что он уже не хочет драться. Вообще я только-только начинал работать, и через несколько раундов для него всё могло бы быть намного хуже. Я видел, что после моих ударов ему больно", - приводит слова Бутаева пресс-служба Федерации бокса России.

"Ни в коем случае не хочу повторения простоя. Все равно эти полтора года без боёв сказывались. И сейчас я хочу отдохнуть недельки две, а потом сразу поехать в свой тренировочный лагерь", - отметил российский боксер.

Раджаб Бутаев и Фазлиддин Гаибназаров (слева направо) Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Раджаб Бутаев – бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе. Этот титул россиянин потерял в своём последнем бою в апреле 2022 года, раздельным решением судей уступив Эймантасу Станионису.

Поединок Бутаева с Гаибназаровым в первом среднем весе возглавил турнир, организованный при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

В со-главном событии шоу состоялся медиа-бой в полутяжёлом весе. Тимур "Архангел" Никулин техническим нокаутом в третьем раунде победил Ибрагима "Никархо" Исламова. Эти боксёры встречались летом текущего года, и тогда Никулин вышел победителем из-за дисквалификации соперника. По словам Никулина, зрителям следует ожидать трилогию его противостояния с Никархо. В другом медиа-поединки этого карда Гор "Рокки" Туманян единогласным решением судей одолел Андрея "Ушу Мастера" Ефимова.

В главном карде олимпийский чемпион-2016, чемпион мира-2023, трехкратный чемпион Азии 30-летний Хасанбой Дусматов (6-0, КО 5) из Узбекистана единогласным решением судей победил 32-летнего Сифамандлу Балени (21-6-2, КО 8) из ЮАР.

Из других результатов вечера: россиянин Асламбек Идигов раздельным решением судей уступил соотечественнику Вадиму Лубсанову. Россиянин Мурад Алиев единогласным решением судей победил венесуэльца Эдиксона Переса. Россиянин Тигран Узлян единогласным решением судей оказался сильнее венесуэльца Хосе Муньоса.