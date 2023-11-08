В России побит рекорд по числу дисквалифицированных за мельдоний спортсменов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - С января по конец октября 2023 года из-за мельдония отстранены 23 российских спортсмена, что является рекордным показателем.

"На конец октября 2023 года из-за наличия мельдония, его метаболитов или маркеров в пробе, было дисквалифицировано 23 спортсмена. В 2022 и 2021 годах за это же нарушение санкции были вынесены 19 и 18 спортсменам, соответственно", - говорится в сообщении.

РУСАДА напоминает, что вещество мельдоний запрещено в спорте с 1 января 2016 года все время – как в соревновательный, так и внесоревновательный периоды.